Более тысячи уборочных машин чистили Петербург от снега. Однако жители города недовольны плохой уборкой улиц

По информации комитета по благоустройству, вчера днем улицы и дороги Петербурга чистили 1198 единиц техники и 1097 специалистов ручного труда. «Дорожники сметают снег с дороги и тротуаров, формируют валы, которые достигают внушительных размеров, грузят их на самосвалы и вывозят на снегоплавильные и снегоприемные пункты ГУП «Водоканал СПБ», — рассказали в комитете.

Так, 21 февраля к полудню выпало более 15 сантиметров снега. «Это внушительное количество, однако несмотря на стихию, дорожники успешно обеспечивают проход и проезд по улицам Петербурга. Всего с начала зимнего периода из города было вывезено почти 750 тысяч кубометров снега», — пояснили в комитете.

В свою очередь горожане жалуются на невозможность подобраться к своим машинам, а также на большие сугробы, не позволяющие перейти дорогу или сходить в магазин. В частности, один из жителей ЖК «Две столицы» в Московском районе оставил на снегу послание управляющей компании, протоптав в сугробах многометровые буквы: «Пора убрать снег!».