Стало известно, куда пропала копия скульптуры «Девушка с веслом»

Несколько дней назад петербуржцы обнаружили пропажу копии скульптуры «Девушка с веслом», которая располагалась на острове у Малой Невки. Версий было много: пользователи предположили, что она «замерзла и ушла» или даже отправилась на свидание. Сегодня Английский гребной клуб, который установил скульптуру, рассказал «Бумаге», что произошло на самом деле.
Как оказалось, скульптуру будут реставрировать в течение месяца. Представители клуба пояснили, что «из-за вандалов ее приходится раз в неделю перекрашивать и реставрировать». Также они планируют установить «Девушку с веслом» на противоположном берегу, на территории университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, чтобы ее больше не портили. Так, копию скульптуру можно будет увидеть с берега, но подойти к ней или потрогать больше не получится.
Впервые пропажу скульптуры заметили в закрытом сообществе «Петроградская диаспора». «Соседи, кто знает: куда девалась советская Девушка с веслом, на островке у Малой Невки (рядом с дачей Путина)?», — написал один из участников группы Илья Цейтлин.
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