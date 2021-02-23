Стало известно, куда пропала копия скульптуры «Девушка с веслом»

Как оказалось, скульптуру будут реставрировать в течение месяца. Представители клуба пояснили, что «из-за вандалов ее приходится раз в неделю перекрашивать и реставрировать». Также они планируют установить «Девушку с веслом» на противоположном берегу, на территории университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, чтобы ее больше не портили. Так, копию скульптуру можно будет увидеть с берега, но подойти к ней или потрогать больше не получится.