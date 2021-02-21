«Замерзла и ушла»: на острове у Малой Невки пропала скульптура «Девушка с веслом»

«Соседи, кто знает: куда девалась советская Девушка с веслом, на островке у Малой Невки (рядом с дачей Путина)?», — написал один из участников группы Илья Цейтлин. В комментариях петербуржцы начали предлагать свое версии: «красить повезли», «замерзла и ушла». Также пользователи сети предположили, что у нее свидание.