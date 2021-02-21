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«Замерзла и ушла»: на острове у Малой Невки пропала скульптура «Девушка с веслом»

В сообществе «Петроградская диаспора» рассказали об исчезновении скульптуры «Девушка с веслом». Она располагалась на острове у Малой Невки.

  • Фото: сообщество "Петроградская диаспора", Илья Цейтлин

«Соседи, кто знает: куда девалась советская Девушка с веслом, на островке у Малой Невки (рядом с дачей Путина)?», — написал один из участников группы Илья Цейтлин. В комментариях петербуржцы начали предлагать свое версии: «красить повезли», «замерзла и ушла». Также пользователи сети предположили, что у нее свидание.

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