«Замерзла и ушла»: на острове у Малой Невки пропала скульптура «Девушка с веслом»

В сообществе «Петроградская диаспора» рассказали об исчезновении скульптуры «Девушка с веслом». Она располагалась на острове у Малой Невки.
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Фото: сообщество "Петроградская диаспора", Илья Цейтлин
«Соседи, кто знает: куда девалась советская Девушка с веслом, на островке у Малой Невки (рядом с дачей Путина)?», — написал один из участников группы Илья Цейтлин. В комментариях петербуржцы начали предлагать свое версии: «красить повезли», «замерзла и ушла». Также пользователи сети предположили, что у нее свидание.
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