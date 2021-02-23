Фоторепортаж: петербуржцы показывают в соцсетях кадры алого рассвета

Ранее мы писали о том, какой погода будет на 23 февраля. По словам синоптика Михаила Леуса, погода в городе будет формироваться под влиянием приближающегося с северо-запада теплого атмосферного фронта. «Он постепенно затянет небо плотными облаками и во второй половине дня принесет снег. Ближе к вечеру снег местами станет сильным и будет сопровождаться метелями», — отметил он.