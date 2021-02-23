18+
  • Город
  • Город

Фоторепортаж: петербуржцы показывают в соцсетях кадры алого рассвета

Сегодня, в День защитника Отечества, алый рассвет окрасил небо Петербурга. Горожане делятся своими снимками в социальных сетях — посмотрите, как это было!

По словам пользователей, рассвет можно было наблюдать с 7:30 до 8:00 в разных районах города. «Рассвет над Санкт-Петербургом 23 Февраля 2021 года. Именной такой рассвет должен быть в День воинской славы!» – считают петербуржцы.

Ранее мы писали о том, какой погода будет на 23 февраля. По словам синоптика Михаила Леуса, погода в городе будет формироваться под влиянием приближающегося с северо-запада теплого атмосферного фронта. «Он постепенно затянет небо плотными облаками и во второй половине дня принесет снег. Ближе к вечеру снег местами станет сильным и будет сопровождаться метелями», — отметил он.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты