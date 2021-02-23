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«В ожидании снега и метелей»: синоптик рассказал о погоде на 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, в Петербурге вновь ожидается обильный снегопад. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погода в городе будет формироваться под влиянием приближающегося с северо-запада теплого атмосферного фронта. «Он постепенно затянет небо плотными облаками и во второй половине дня принесет снег. Ближе к вечеру снег местами станет сильным и будет сопровождаться метелями», — отметил он.

Как рассказал синоптик «Бумаге», с начала февраля в городе выпало 44,3 миллиметра осадков, что составляет 143% от месячной нормы. А в течение прошедших трех дней было зафиксировано 20,8 миллиметра осадков — 67% от месячной нормы. Также Леус добавил, что высота снежного покрова достигла 30 сантиметров, что является самым высоким показателем с начала зимы.

Температура воздуха в Петербурге составит от  -9 до -11 градусов, а в Ленобласти — от -8 до -13. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, добавил синоптик. Однако в МЧС предупреждают об усилении ветра до 16 м/с.  Атмосферное давление будет падать и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.

Напомним, в ночь с 21 на 22 февраля 1204 единицы техники дорожных предприятий, а также 400 дворников разбирались с последствиями снегопада. Несмотря на это, жители города жаловались на то, что дороги завалены снегом, а машины не могут выехать из дворов.

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