«В ожидании снега и метелей»: синоптик рассказал о погоде на 23 февраля

Температура воздуха в Петербурге составит от -9 до -11 градусов, а в Ленобласти — от -8 до -13. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, добавил синоптик. Однако в МЧС предупреждают об усилении ветра до 16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.