В Петербурге ожидаются снежные выходные. Сугробы вырастут до полуметра

Обильные снегопады в период длинных выходных будут вызваны атмосферными фронтами. По данным Гидрометцентра, ночью и в первой половине дня 21 и 22 февраля, затем с 23-го на 24-е число осадки будут идти в виде сильного снега.

К началу рабочей недели ожидается выпадение 20-25 миллиметров осадков, которые составят до 65-80% от месячной нормы февраля. Сейчас высота снежного покрова достигает 20 сантиметров, после трех дней снегопада она достигнет почти 50-ти.

Температура воздуха будет меняться незначительно. В воскресенье в Петербурге синоптики прогнозируют слабый мороз, затем немного похолодает. Оттепель петербуржцам стоит ждать во второй половине следующей недели — в самом конце месяца.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 20 февраля, днем местами умеренный снег, температура воздуха от 6 до 8 градусов ниже нуля. В воскресенье, 21 февраля, снег, местами сильный. В ночное время от -7 до -9, днем от -4 до -6 градусов. В понедельник, 22 февраля, также снежно. Понижение температуры воздуха к утру до 10-12 градусов со знаком «минус», днем до 9-11.