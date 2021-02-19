На сегодняшний день в Петербурге действуют 126 прививочных пунктов — в городских поликлиниках 107, в федеральных учреждениях 2 и еще 17 в частных организациях. Организована работа 5 выездных прививочных бригад, по соглашению с Минздравом планируется открыть еще 146 пункта.

Как и планировалось, пункты вакцинации откроются и в ТЦ Петербурга. «Город планирует развернуть 24 февраля пять прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах и рассматривает возможность открытия еще десяти», — заявил губернатор Александр Беглов.

Со среды прививку можно будет сделать в «Невском центре», «Охта Молле», «Сити-молле» и в «Европолисе». Позже пункт вакцинации откроется в «Жемчужной плазе», пишет «Бумага».

До конца февраля в Петербург поставят 45,7 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». За все время поступило 329 942 комплекта, а также 1 тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона». На 19 февраля люди старше 60 лет составляют порядка 40% от общего числа привитых. Всего в городе прошли вакцинацию 187 тысяч петербуржцев, полностью завершили ее 47,7 тысяч человек.

Напомним, ранее в Михайловском театре открылся центр вакцинации от коронавируса. Теперь «Спутник V» можно поставить в исторических интерьерах на площади Искусств — в сутки обещают принимать по 50 желающих.