Смольный анонсировал молодежную акцию в честь Дня всех влюбленных. Она начнется в то же время, что и в поддержку Навального

Как сообщает пресс-служба Смольного, 14 февраля в 20:00 «петербургские добровольцы реализуют праздничную инициативу и в стенах Петропавловской крепости организуют флешмоб». 50 молодых людей сформируют сердце и своими движениями «сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу».

«Это очень мило, что есть молодые люди, которые в преддверии праздника любви думают не только о близких и друзьях, но и о городе, наполненном романтикой и невероятной атмосферой. Уверены, если бы не ограничения, принять участие во флешмобе смогло бы еще больше желающих», — говорит руководитель Центра городских волонтеров Санкт‑Петербурга Дарья Никитина.

Начало флешмоба запланировано на 20.00 на территории Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона. В это же время планируется начать акцию «Любовь сильнее страха», анонсированная командой Алексея Навального. 14 февраля россиянам предлагается выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Будут ли задерживать людей во дворах Петербурга, повторяющих сцену из фильма «Гарри Поттер и Принц-Полукровка», рассказали ранее в Смольном.