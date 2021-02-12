Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский не считает акцию с фонариками в поддержку Алексея Навального противозаконной и не видит предпосылок к задержаниям участников 14 февраля. «Он же не нарушает закон, что ему может за это быть? Я не вижу, чтобы к этому были какие-то предпосылки», — отметил Бельский в онлайн-эфире «Фонтанки».

«Проведение флешмоба в той или иной степени интересно. Но мы же с вами понимаем: День влюбленных и акции, которые предлагают люди — попытка достаточно популярный и известный праздник приделать себе. Пускай пробуют. Я не вижу в том, что люди зажигают фонарики, ничего плохого. Другое дело, что кто-то пытается это использовать в своих интересах», — добавил вице-губернатор.

Ранее Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили россиян об административной ответственности за участие в несогласованных акциях — в том числе акции «Любовь сильнее страха», которая должна пройти 14 февраля.

В МВД напомнили об ограничительных мерах из-за пандемии, в СК — об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, в Генпрокуратуре — об административной ответственности за неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями информации, содержащей призывы к «незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам».