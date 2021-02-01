100-летний Томас Мур, собравший более 30 млн фунтов для медиков, госпитализирован с коронавирусом

Томаса Мура госпитализировали в больницу Бедфорда 31 января после того, как у него начались проблемы с дыханием. Последние несколько недель Мур лечился от пневмонии, а на прошлой неделе получил положительный тест на COVID-19. Как уточнила Ханна Инграм-Мур, 100-летний ветеран находится в обычной палате, а не в реанимации и отделении интенсивной терапии.

Представитель семьи уточнила в разговоре с BBC, что Мур не успел получить вакцину от коронавируса из-за лекарства, которое от принимал для лечения от пневмонии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал ему скорейшего выздоровления и отметил, что своим примером Мур вдохновил всю нацию.

Томас Мур стал известен тем, что в апреле 2020 года запустил благотворительный марафон с целью сбора средств для британских медиков. За месяц до своего столетия он пообещал в течение десяти дней проходить вокруг дома по десять кругов на специальных ходунках для взрослых. Муру удалось собрать более 32 миллионов фунтов стерлингов для врачей. В мае Томас Мур был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.