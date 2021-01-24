Одному из создателей «Бессмертного полка» сломали руку на несогласованном протесте в Петербурге

Согласно последним данным «ОВД-Инфо», в Петербурге задержали около 523 участников протестной акции в поддержку Алексея Навального. Кроме того, есть пострадавшие. В частности, один из полицейских ударил ногой в живот 54-летнюю петербурженку. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Ее увезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Также сегодня, 24 января, стало известно о том, что полицейские задержали мужчину, напавшего на сотрудника ГИБДД во время протестов. Участник акции забрался на служебный эвакуатор, а когда слез, ударил инспектора ДПС. При попытке задержания он ударил еще одного сотрудника. Врачи диагностировали у пострадавших закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.