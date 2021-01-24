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Одному из создателей «Бессмертного полка» сломали руку на несогласованном протесте в Петербурге

Сергей Колотовкин, один из создателей «Бессмертного полка», сообщил о том, что во время несогласованной протестной акции в Петербурге ему сломали руку. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

  • Фото: страница Сергея Колотовкина в Facebook

По словам Игоря Дмитриева, вечером 23 января Сергей снимал задержание молодого парня около метро, после чего сотрудники правоохранительных органов травмировали его. Как отметил сам Колотовкин, «гипсом не обойтись» — ему придется сделать несколько операций.

Согласно последним данным «ОВД-Инфо», в Петербурге задержали около 523 участников протестной акции в поддержку Алексея Навального. Кроме того, есть пострадавшие. В частности, один из полицейских ударил ногой в живот 54-летнюю петербурженку. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Ее увезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Также сегодня, 24 января, стало известно о том, что полицейские задержали мужчину, напавшего на сотрудника ГИБДД во время протестов. Участник акции забрался на служебный эвакуатор, а когда слез, ударил инспектора ДПС. При попытке задержания он ударил еще одного сотрудника. Врачи диагностировали у пострадавших закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. 

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