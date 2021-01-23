В Петербурге прошли протесты в поддержку Навального. Более 300 человек задержали

Сегодня, 23 января, в Петербурге, как и в других регионах России, проходили несогласованные протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестная акция началась в 14:00 на Сенатской площади и завершилась вечером у Гостиного двора.
мы скоро прорвёмся на невский!— ⭕рбита (@udinfy) January 23, 2021
Санкт-Петербург #23январяЗаСвободу pic.twitter.com/a5iBrvDiFB
Уже к 14:30 на акции было зафиксировано около 2 тысяч человек, через несколько часов число протестующих возросло до 8 тысяч человек. По оценке «Бумаги», на пике протестной акции собралось около 10 тысяч человек.
Мирное шествие двинулось по Гороховой, Большой Морской и Малой Морской улицам к Невскому проспекту. К 16:00 протестующие вышли на Марсово поле, а уже через час они оказались на площади Восстания, где скандировали «Перемен!».
Протесты стихли вечером у Гостиного двора. Всего, по последним данным, в Петербурге задержали более 300 человек. Кроме того, есть пострадавшие. В частности, один из полицейских ударил в живот участницу несогласованного протеста. Как рассказала «Фонтанке» автор ролика Ирина, женщина вела себя мирно, на вид ей около 50 лет. В видео заметно, как она пыталась поговорить с полицейскими, после чего женщину ударили в живот.
У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Ее увезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
#23ЯнваряЗаСвободу— штанга кагарлицкого 🥂 (@sacramen_tum) January 23, 2021
горжусь своим городом!!! pic.twitter.com/jwXzgDfLJQ
Сегодня на улицы вышло столько людей, сколько не на каждый парад увидишь. Толпа шла от Сенатской к Марсову полю и площади Восстания - и конца и края ей было не видно.#23январяЗаСвободу pic.twitter.com/cl2bCSJPU0— Miss Venom (@r_flourite) January 23, 2021
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