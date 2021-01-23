В Петербурге прошли протесты в поддержку Навального. Более 300 человек задержали

Уже к 14:30 на акции было зафиксировано около 2 тысяч человек, через несколько часов число протестующих возросло до 8 тысяч человек. По оценке «Бумаги», на пике протестной акции собралось около 10 тысяч человек.

Мирное шествие двинулось по Гороховой, Большой Морской и Малой Морской улицам к Невскому проспекту. К 16:00 протестующие вышли на Марсово поле, а уже через час они оказались на площади Восстания, где скандировали «Перемен!».

Протесты стихли вечером у Гостиного двора. Всего, по последним данным, в Петербурге задержали более 300 человек. Кроме того, есть пострадавшие. В частности, один из полицейских ударил в живот участницу несогласованного протеста. Как рассказала «Фонтанке» автор ролика Ирина, женщина вела себя мирно, на вид ей около 50 лет. В видео заметно, как она пыталась поговорить с полицейскими, после чего женщину ударили в живот.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Ее увезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.