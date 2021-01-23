Перекрытые мосты, закрытые станции метро: все ограничения движения в Петербурге 23 января (Обновляется)

23 января, 18:00: В петербургском метрополитене сообщили о том, что вход в вестибюль-1 ст. Пл.Восстания ограничен из-за большого пассажиропотока. Чуть позднее станция метро «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) открылась на вход и на выход.

23 января, 16:10: Подземный переход на Гостином дворе снова открыли.

23 января, 15:30: Гостиный двор тоже перекрыт для пешеходов. Входы в метро «Невский проспект» заблокированы, сообщают СМИ.



23 января, 15:20: Станцию метро «Адмиралтейская» открыли, при этом «Невский проспект» все еще недоступен для выхода. Как сообщает наш корреспондент, сам проспект тоже перекрыт — здесь образовалась толпа, а транспорту не проехать.

23 января, 15:00: Протестующие направились в сторону Адмиралтейского проспекта к Невскому. Однако выход на проспект перекрыли— здесь собрался ОМОН.



23 января, 13:50: Незадолго до начала протестов в поддержку Навального для пешеходов частично перекрыли сразу три моста: Благовещенский, Троицкий и Дворцовый. На Благовещенский мост не пускают со стороны Васильевского острова, на Троицкий — с Петроградской стороны. При этом пешеходное движение по Дворцовому мосту постепенно возобновляется.

23 января, 12:55: «Невский проспект» с 12:55 тоже закрыли на выход. Причины не уточняются.

23 января, 12:00: На выход закрыли станцию «Адмиралтейская» из-за ремонта эскалатора. При этом на вход «Адмиралтейская» работает в обычном режиме. В пресс-службе также напомнили о том, что в эти выходные для входа будет недоступна станция «Площадь Мужества».

22 января, вечер: До начала протестов в поддержку Алексея Навального были выставлены ограждения у Гостиного двора, Дворцовой площади и Петропавловской крепости, а также у Александровского сада, со стороны Исаакиевского собора.