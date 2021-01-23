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Станцию метро «Невский проспект» тоже закрыли на выход. Причины не уточняются

Вслед за «Адмиралтейской», где сейчас ремонтируется эскалатор, закрыли на выход станцию «Невский проспект». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В пресс-службе подземки добавили, что на вход станция продолжает работать в обычном режиме. О том, почему закрыли вторую станцию метро, в сообщении не уточнили.

Напомним, с 12:00 «Адмиралтейская» недоступна для выхода, при этом на вход станция работает в обычном режиме. Здесь будут проводиться внеплановые работы по ремонту эскалатора, уточнили в пресс-службе подземки. Это произошло в день несанкционированных массовых протестов в поддержку политика Алексея Навального. 

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