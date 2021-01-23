Станцию метро «Невский проспект» тоже закрыли на выход. Причины не уточняются

Напомним, с 12:00 «Адмиралтейская» недоступна для выхода, при этом на вход станция работает в обычном режиме. Здесь будут проводиться внеплановые работы по ремонту эскалатора, уточнили в пресс-службе подземки. Это произошло в день несанкционированных массовых протестов в поддержку политика Алексея Навального.