Станцию метро «Адмиралтейская» закрыли на выход из-за ремонта эскалатора

С 12:00 станция недоступна для выхода, при этом на вход «Адмиралтейская» работает в обычном режиме. Здесь будут проводиться внеплановые работы по ремонту эскалатора. В пресс-службе также добавили, что в эти выходные для входа пассажиров закрыт вестибюль станции «Площадь Мужества». Станция будет работать только на выход.

Добавим, что «Адмиралтейскую» закрыли в день несанкционированных массовых протестов в поддержку политика Алексея Навального. Вечером 17 января Навальный вернулся в Россию, после чего был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки. На следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста. Тогда в Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей.