Гостиница во дворе «Владимирского пассажа» будет возведена за счет надстройки здания №28, литера Б. Оно было построено 1838 году по проекту архитектора Василия Моргана. На последнем этаже гостиницы обустроят мансарду с французскими балконами. Лицевой фасад здания останется без изменений.

Здание многофункционального центра появится на месте исторического двухэтажного флигеля. Как пишет «Фонтанка», по мнению заказчика флигель «не представляет исторической ценности» и находится в неудовлетворительном состоянии.