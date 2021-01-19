Двор «Владимирского пассажа» на улице Рубинштейна в Петербурге реконструируют. Там планируют построить гостиницу и многофункциональный центр, ради которого снесут исторический двухэтажный флигель.
Гостиница во дворе «Владимирского пассажа» будет возведена за счет надстройки здания №28, литера Б. Оно было построено 1838 году по проекту архитектора Василия Моргана. На последнем этаже гостиницы обустроят мансарду с французскими балконами. Лицевой фасад здания останется без изменений.
Здание многофункционального центра появится на месте исторического двухэтажного флигеля. Как пишет «Фонтанка», по мнению заказчика флигель «не представляет исторической ценности» и находится в неудовлетворительном состоянии.
Обсуждение проекта пройдет 20 января на заседании Градостроительного совета. Заказчиком работ выступает ООО «Производственное объединение "ТОК"», проектная организация — компания «Архитектура Строительство Управление». Реконструкция коснется участка площадью 1 880 квадратных метров.
Напомним, в январе 2020 года также стало известно о том, что торговый центр «Владимирский пассаж» на Владимирском проспекте, 19 планируют реконструировать. Финансированием работ занимается компания Teo Properties — для этих целей может быть выделено до 100 миллионов рублей.
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