Гидрометцентр прогнозирует аномальный холод на большей части России

Вильфанд отметил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — «аномально холодной» погоды. В Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях температура окажется ниже нормы на 7-15 градусов. В этих регионах похолодает до минус 23-36 градусов. Такие же аномалии будут наблюдаться в Южном федеральном округе, отметил он.



В Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируется температура ниже нормы на 6-12 градусов, на Урале — на 8-17 градусов ниже нормы, в Сибири — на 8-18 градусов. «В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса», — добавил Вильфанд.

В Якутии столбики термометра опустятся до минус 56 градусов, в Хабаровском крае минимальные температуры составят 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, на Чукотке похолодает до минус 51 градуса.