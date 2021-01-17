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Гидрометцентр прогнозирует аномальный холод на большей части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во многих российских регионах ожидается аномально холодная погода. Об этом пишет «РИА Новости».

По словам специалиста, в европейской части страны отклонение от нормы составит до 15 градусов, на азиатской — до 18 градусов. «В Центральном федеральном округе (большая часть округа) — на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 (градусов. — Прим. ред.) тоже ниже нормы», — рассказал он.

Вильфанд отметил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — «аномально холодной» погоды. В Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях температура окажется ниже нормы на 7-15 градусов. В этих регионах похолодает до  минус 23-36 градусов. Такие же аномалии будут наблюдаться в Южном федеральном округе, отметил он.


В Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируется температура ниже нормы на 6-12 градусов, на Урале — на 8-17 градусов ниже нормы, в Сибири — на 8-18 градусов. «В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса», — добавил Вильфанд.

В Якутии столбики термометра опустятся до минус 56 градусов, в Хабаровском крае минимальные температуры составят 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, на Чукотке похолодает до минус 51 градуса.

Тем временем сегодня в Петербург пришло «долгожданное потепление». Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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