В это воскресенье в Петербург придет «долгожданное потепление»

Сегодня, 17 января, погоду в Петербурге будет формировать циклон, вытянувшийся от Кольского полуострова в Баренцево море, а также связанные с ним атмосферные фронты. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
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По словам синоптика, в это воскресенье ожидаются облачная погода, небольшой снег, а температура приблизится к норме. Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, в Ленобласти — -4…-9. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, добавил Леус.
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