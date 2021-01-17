В это воскресенье в Петербург придет «долгожданное потепление»

По словам синоптика, в это воскресенье ожидаются облачная погода, небольшой снег, а температура приблизится к норме. Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, в Ленобласти — -4…-9. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, добавил Леус.