Из-за морозов лисы пришли в город. В Смольном заверили — для петербуржцев они не представляют опасности

С наступлением холодов петербуржцы стали замечать появление диких животных на улицах города — например, жители Колпина встретили на улицах гуляющую лисицу. В Смольном заверили — для горожан они не представляют опасности. Вот как нужно вести себя при встрече с животным.
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Фото: Shutterstock.com
Как рассказали в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, лис на территорию жилой зоны может привлечь запах пищи, бытовые отходы в свободном для зверя доступе или мышевидные грызуны. Если лиса пришла в город, значит она здоровая — больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна.
«Дикие животные не приходят просто так на территорию людей – чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной», — отмечает начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николай Ахматович.
Тем не менее, лиса предпочитает избегать мест обитания человека и не гнездится в жилых зонах. Беспокоить пришедших к человеку животных не стоит — если их не трогать, опасности они не представляют. «Важно помнить, что лисица — дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение», — напоминают в пресс-службе комитета.
В случае обнаружения диких животных Смольный советует обращаться по круглосуточному телефону мобильной экологической дежурной службы 417-59-36.
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