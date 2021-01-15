Беглов предложил назначить Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора Петербурга

В соответствии со статьями 4 и 5 Закона «О Правительстве Санкт‑Петербурга» Беглов направил в Законодательное собрание представление на согласование Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора Петербурга, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта.

На должность вице-губернатора Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, предложен Сергей Дрегваль. В последние годы он работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора.

Напомним, издатель, основатель проекта Hermitage.VR и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Борис Пиотровский был назначен первым заместителем председателя Комитета по культуре Петербурга в сентябре 2020 года. Решение принял губернатор города Александр Беглов.