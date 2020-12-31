Петербург продлил запрет на проведение массовых мероприятий до конца января

В Петербурге решили продлить запрет на проведения культурных и зрелищных мероприятий с более 50 посетителями до 31 января. Как сообщает 78.ru, постановление комитета по культуре уже подписал председатель комитета Константин Сухенко.
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Фото: Shutterstock
В документе также сообщается, что контролировать настоящее распоряжение будет лично Сухенко. «Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой», – говорится в постановлении. Мероприятия до 50 человек придется согласовывать с комитетом по культуре с 7 января. Заявку нужно отправить в ведомство не позднее трех дней до начала самого события.
Напомним, ранее Смольный смягчил «новогодние» ограничения по коронавирусу для заведений общепита Петербурга. С 4 января они кафе, бары и рестораны вновь смогут принимать посетителей до 23:00. Кроме того, театры смогут принимать зрителей с 7 января.
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