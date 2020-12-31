Петербург продлил запрет на проведение массовых мероприятий до конца января

В документе также сообщается, что контролировать настоящее распоряжение будет лично Сухенко. «Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой», – говорится в постановлении. Мероприятия до 50 человек придется согласовывать с комитетом по культуре с 7 января. Заявку нужно отправить в ведомство не позднее трех дней до начала самого события.