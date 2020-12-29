В ноябре 2020 года в России зафиксировано рекордное число смертей из-за коронавируса

По данным Росстата, в ноябре 2020 года скончались 19 626 человек, у которых коронавирус был основной причиной смерти. У 3 984 скончавшихся COVID-19 стал предполагаемой причиной смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. У 2 178 человек, умерших в ноябре, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием — он повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. Еще у 9 857 человек, умерших в ноябре, COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

Из-за коронавируса скончались 35 645 человек — таким образом минувший месяц стал рекордным по числу умерших с COVID-19 с начала пандемии. В октябре этого года, согласно скорректированным данным Росстата, в стране умерло 24 333 человек с выявленным коронавирусом, в сентябре — 10 179.

За январь-ноябрь число смертей составило 1 881 244.

Напомним, ранее стало известно, что смертность в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса стала рекордной за последние 10 лет. С января по октябрь зафиксировано 113,2 летальных исхода на 10 тысяч населения — это максимум с 2010 года, когда показатель достиг 119,3 умерших на 10 тысяч живущих.