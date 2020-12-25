На набережной реки Фонтанки появилась первая скамейка для отдыха

Напомним, чтобы обратить внимание на проблему запаркованности Петербурга и дать горожанам возможность отдохнуть среди цветов, появился проект «На парковке парк». Первый прицеп с зеленью и лавочками летом 2020 года установили на Чкаловском проспекте, в декабре еще два — на Стремянной улице и улице Марата. Их украсили гирляндами и елочными лапами.

По задумке авторов проекта — художника Ильи Кулешова, урбанистки Ольги Мнишко и сообществ Plants for friends и «Зеленый Петербург» — подобные вскоре появятся на многих улицах города. Ольга Мнишко рассказала «Собака.ru», зачем это нужно, как передвижные сады изменят наш взгляд на город и что она отвечает недовольным автомобилистам.