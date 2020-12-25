На набережной реки Фонтанки появилась первая скамейка для отдыха

На набережной реки Фонтанки в Петербурге появилась первая скамейка для отдыха. Автор идеи — петербургский художник Илья Кулешов, один из инициаторов проекта «На парковке парк», благодаря которому в городе теперь есть сады на колесах с цветами и лавочками для отдыха.
«На красивой, парадной набережной Фонтанки, которая вот уже почти для людей, с велодорожкой и деревьями, очевидно, не хватает скамеек. На одном из лучших видовых променадов Петербурга негде присесть, чтобы передохнуть и насладиться видами Петербурга. Зову присаживаться, наслаждаться видами и втягиваться в тактический урбанизм, улучшая город. Ведь город — это в первую очередь его люди», — поделился Кушелев.
Напомним, чтобы обратить внимание на проблему запаркованности Петербурга и дать горожанам возможность отдохнуть среди цветов, появился проект «На парковке парк». Первый прицеп с зеленью и лавочками летом 2020 года установили на Чкаловском проспекте, в декабре еще два — на Стремянной улице и улице Марата. Их украсили гирляндами и елочными лапами.
По задумке авторов проекта — художника Ильи Кулешова, урбанистки Ольги Мнишко и сообществ Plants for friends и «Зеленый Петербург» — подобные вскоре появятся на многих улицах города. Ольга Мнишко рассказала «Собака.ru», зачем это нужно, как передвижные сады изменят наш взгляд на город и что она отвечает недовольным автомобилистам.
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