В минувший понедельник в Петербурге появились еще два «На парковке парка». Переоборудованные в зоны отдыха прицепы припарковали на Стремянной улице и улице Марата. В преддверии праздников их украсили гирляндами и елками.
Новые зоны отдыха появились возле дома №3 по Стремянной улице и на улице Марата, 22-24 — у кофейни Bolshecoffee Roasters. Для зимних версий «На парковке парков» подобрали растения, которые переживут холода. В одном из парков сделали диван из старой ваты, в другом — скамейку и барную стойку. Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, такие парки «должны показать, что на месте одной машины может быть комфортное пространство для многих людей».
«Мы сделали свои первые парки полгода назад — за это время мы увидели, как предыдущие парки начали жить своей жизнью. В Кудрово его облюбовали местные жители и стали делать мероприятия, на Чкаловском проспекте магазин «Спасибо!» заменил растения на устойчивые к морозам, там же осенью на скамейке торговали мандаринами. Но сколько еще разных изменений и событий может произойти благодаря появлению подобных мест в городах. Поэтому мы продолжаем делать то, что умеем, чтобы в Петербурге стало больше зелени, чтобы наши улицы были безопасными и приятными для прогулок», — говорит активистка Ольга Мнишко.
Напомним, чтобы обратить внимание на проблему запаркованности Петербурга и дать горожанам возможность отдохнуть среди цветов, появился проект «На парковке парк». Первый прицеп с зеленью и лавочками летом 2020 года установили на Чкаловском проспекте. По задумке авторов проекта — художника Ильи Кулешова, урбанистки Ольги Мнишко и сообществ Plants for friends и «Зеленый Петербург» — подобные вскоре появятся на многих улицах города. Ольга Мнишко рассказала «Собака.ru», зачем это нужно, как передвижные сады изменят наш взгляд на город и что она отвечает недовольным автомобилистам.
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