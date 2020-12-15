«Мы сделали свои первые парки полгода назад — за это время мы увидели, как предыдущие парки начали жить своей жизнью. В Кудрово его облюбовали местные жители и стали делать мероприятия, на Чкаловском проспекте магазин «Спасибо!» заменил растения на устойчивые к морозам, там же осенью на скамейке торговали мандаринами. Но сколько еще разных изменений и событий может произойти благодаря появлению подобных мест в городах. Поэтому мы продолжаем делать то, что умеем, чтобы в Петербурге стало больше зелени, чтобы наши улицы были безопасными и приятными для прогулок», — говорит активистка Ольга Мнишко.

Напомним, чтобы обратить внимание на проблему запаркованности Петербурга и дать горожанам возможность отдохнуть среди цветов, появился проект «На парковке парк». Первый прицеп с зеленью и лавочками летом 2020 года установили на Чкаловском проспекте. По задумке авторов проекта — художника Ильи Кулешова, урбанистки Ольги Мнишко и сообществ Plants for friends и «Зеленый Петербург» — подобные вскоре появятся на многих улицах города. Ольга Мнишко рассказала «Собака.ru», зачем это нужно, как передвижные сады изменят наш взгляд на город и что она отвечает недовольным автомобилистам.