«Фантазия» Петрова-Водкина и портрет создателя трамвая Федора Пироцкого станут новыми световыми стрит-артами Петербурга

Вслед за портретом писателя Федора Достоевского на брандмауэре дома в Кузнечном переулке, в Петербурге готовятся показать еще два световых стрит-арта. Ими станут «Фантазия» Петрова-Водкина и портрет создателя трамвая Федора Пироцкого — на фасадах домов в Московском и Василеостровском районах.
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«Фантазия», Кузьма Петров-Водкин, 1925
Проекцию картины «Фантазия» художника Кузьмы Петрова-Водкина разместят на фасаде дома №85 по 8-й линии Васильевского острова. Второе «световое граффити» появится на брандмауэре дома №91 по Московскому проспекту, рядом Трамвайным парком №1 — им станет проекция портрета изобретателя трамвая Федора Пироцкого.
Первый световой стрит-арт появился в Кузнечном переулке, на брандмауэре дома Достоевского. «Световое граффити», так называют изображение в Комитете по градостроительству и архитектуре, было разработано по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова совместно с «Ленсветом».
Сейчас властями подготавливается концепция, предполагающая дальнейшее использование проекций для размещения изображений в историческом центре Петербурга. Как считает главный художник города Алексей Моор, идея размещения проекций решает сразу несколько задач — нового колористического и светового контекстного прочтения городской среды при условии сохранения фасадов, а также открывает современным художникам возможность украсить город своими полотнами.
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