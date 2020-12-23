«Фантазия» Петрова-Водкина и портрет создателя трамвая Федора Пироцкого станут новыми световыми стрит-артами Петербурга

Проекцию картины «Фантазия» художника Кузьмы Петрова-Водкина разместят на фасаде дома №85 по 8-й линии Васильевского острова. Второе «световое граффити» появится на брандмауэре дома №91 по Московскому проспекту, рядом Трамвайным парком №1 — им станет проекция портрета изобретателя трамвая Федора Пироцкого.

Первый световой стрит-арт появился в Кузнечном переулке, на брандмауэре дома Достоевского. «Световое граффити», так называют изображение в Комитете по градостроительству и архитектуре, было разработано по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова совместно с «Ленсветом».

Сейчас властями подготавливается концепция, предполагающая дальнейшее использование проекций для размещения изображений в историческом центре Петербурга. Как считает главный художник города Алексей Моор, идея размещения проекций решает сразу несколько задач — нового колористического и светового контекстного прочтения городской среды при условии сохранения фасадов, а также открывает современным художникам возможность украсить город своими полотнами.