В Петербурге появился первый световой стрит-арт — портрет Достоевского в Кузнечном переулке

В Петербурге появился первый световой стрит-арт — портрет писателя Федора Достоевского на брандмауэре дома в Кузнечном переулке. Он станет примером для других изображений, которые будут появляться в дальнейшем на фасадах домов в историческом центре города.
На примере дома Достоевского Комитетом по градостроительству и архитектуре подготовлена концепция широкого использования световых проекций на фасадах домов в историческом центре Петербурга. Их темы могут быть различны — от портретов деятелей культуры до шедевров классического изобразительного искусства и работ современных художников.
«Световое изображение в Кузнечном переулке, на стене здания, в котором расположен музей писателя, положило начало новому художественному проекту. Идею предложила молодежная группа, ее поддержали местные жители, а исполнительные органы власти города воплотили», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Как сообщает пресс-служба Смольного, подобные световые проекции позволят «одновременно сохранить фасады и украсить город новыми достопримечательностями».
Напомним, в октябре прошлого года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. По планам, новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью 1600 квадратных метров появятся многофункциональные лекционный и зрительный залы, выставочное пространство, кафе и музейный магазин, а также помещение для научной работы.
Петербуржцы проводили акцию «Живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке — жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка. Художники также выступали против застройки сквера. Позже участники фонда «Петербург Достоевского» запустили петицию в поддержку расширения музея Достоевского на Кузнечном переулке. По их мнению, нынешнее здание на углу Кузнечного и улицы Достоевского не приспособлено для маломобильных посетителей, в музее всего один выставочный зал, а места для хранения музейных фондов катастрофически не хватает. Посмотрите, как будет выглядеть сквер внутри нового корпуса музея.
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