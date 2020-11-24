В Петербурге появился первый световой стрит-арт — портрет Достоевского в Кузнечном переулке

На примере дома Достоевского Комитетом по градостроительству и архитектуре подготовлена концепция широкого использования световых проекций на фасадах домов в историческом центре Петербурга. Их темы могут быть различны — от портретов деятелей культуры до шедевров классического изобразительного искусства и работ современных художников.

«Световое изображение в Кузнечном переулке, на стене здания, в котором расположен музей писателя, положило начало новому художественному проекту. Идею предложила молодежная группа, ее поддержали местные жители, а исполнительные органы власти города воплотили», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, подобные световые проекции позволят «одновременно сохранить фасады и украсить город новыми достопримечательностями».