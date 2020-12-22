Как выбрать новогоднюю ель, когда купить и куда поставить, чтобы простояла подольше? Вот советы Роскачества

Ель — безусловный фаворит среди новогодних деревьев. Несмотря на мелкую хвою, но благодаря плотности роста веток она выглядит пушистой. Также только традиционная ель дает тот самый аромат хвои и атмосферу праздника. Но у нее есть и недостаток — быстро осыпается, примерно через неделю-две.

«Максимум она, помимо новогодней ночи, украсит ваше Рождество. Но даже для этого ель следует покупать в самый последний момент, после 28 декабря», — советуют в Роскачестве.

Довольно стойкое дерево — сосна, она выдержит в комнате до месяца при условии, что в доме не очень жарко и сухо. Недостаток дерева — большое расстояние между ярусами веток, из-за чего оно не выглядит пышным. К концу «срока годности» иголки сосны станут ломкими и пожелтеют.

«Если вы хотите, чтобы сосна простояла до старого Нового года, покупайте ее во второй половине декабря, а лучше за неделю до Нового года», — говорят эксперты.

Наибольшей стойкостью среди всех хвойных новогодних деревьев обладает пихта. К тому же она — «елка, как по телевизору». Благодаря своим густым веткам и хвое дерево выглядит эффектно, а также практически не осыпается и может долго дарить новогоднее настроение — месяц и дольше.

«Ее можно покупать в первой половине декабря, но чем ближе вы ее приобретете к новогодним праздникам, тем больше шансов, что старый Новый год вы встретите под деревцем, будто установленным только вчера. Таким образом, рекомендуем ставить пихту в середине декабря», — советуют в Роскачестве.