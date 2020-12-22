Как выбрать новогоднюю ель, когда купить и куда поставить, чтобы простояла подольше? Вот советы Роскачества

Эксперты Роскачества традиционно дали несколько советов, которые помогут с умом подойти к покупке живой новогодней ели.
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Фото: Shutterstock.com
Ель — безусловный фаворит среди новогодних деревьев. Несмотря на мелкую хвою, но благодаря плотности роста веток она выглядит пушистой. Также только традиционная ель дает тот самый аромат хвои и атмосферу праздника. Но у нее есть и недостаток — быстро осыпается, примерно через неделю-две.
«Максимум она, помимо новогодней ночи, украсит ваше Рождество. Но даже для этого ель следует покупать в самый последний момент, после 28 декабря», — советуют в Роскачестве.
Довольно стойкое дерево — сосна, она выдержит в комнате до месяца при условии, что в доме не очень жарко и сухо. Недостаток дерева — большое расстояние между ярусами веток, из-за чего оно не выглядит пышным. К концу «срока годности» иголки сосны станут ломкими и пожелтеют.
«Если вы хотите, чтобы сосна простояла до старого Нового года, покупайте ее во второй половине декабря, а лучше за неделю до Нового года», — говорят эксперты.
Наибольшей стойкостью среди всех хвойных новогодних деревьев обладает пихта. К тому же она — «елка, как по телевизору». Благодаря своим густым веткам и хвое дерево выглядит эффектно, а также практически не осыпается и может долго дарить новогоднее настроение — месяц и дольше.
«Ее можно покупать в первой половине декабря, но чем ближе вы ее приобретете к новогодним праздникам, тем больше шансов, что старый Новый год вы встретите под деревцем, будто установленным только вчера. Таким образом, рекомендуем ставить пихту в середине декабря», — советуют в Роскачестве.
При покупке новогоднего дерева:
- Обратите внимание на состояние хвои — она не должна быть сухой. Если иголки пожелтели, значит дерево срубили давно,
- Прощупайте хвоинки — они должны гнуться, а не ломаться,
- Потрясите елку — иголки не должны сыпаться,
- Попросите продавца снять с дерева сетку, чтобы хорошо осмотреть елку — ветки дерева должны быть гибкими, не сухими,
- Прикиньте вес дерева — оно не должно быть легким относительно своего размера. Его тяжесть говорит о том, насколько оно свежее и напитано влагой.
Как только новогоднее дерево переступит порог дома, ему нужно дать согреться до комнатной температуры — на это потребуется несколько часов. Из сетки вынимать не стоит, также на этот период следует отказаться от идеи расправить ветки и установить дерево на подставку. После того, как красавица согреется, ее следует напитать влагой.
Вот пошаговая инструкция о том, что делать с новогодним деревом после того, как оно окажется дома:
- Обновите срез и поставьте дерево на сутки в ведро с водой,
- Раз в день опрыскивайте дерево из пульверизатора,
- Перед тем как украшать, установите елку в «оазис» (флористическая губка, флористическая почва) — искусственный пористый материал, который хорошо впитывает и долго удерживает влагу,
- Простая альтернатива «оазису» и дорогим подставкам с водой – мокрый песок. Увлажняйте его по мере высыхания.
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