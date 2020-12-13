В Петербурге установлен новый рекорд по числу госпитализаций. За неделю — почти 5,8 тысячи человек

За период с 7 по 13 декабря в Петербурге число госпитализация в стационары для взрослых составило 5 785 человек с пневмониями и коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные комитета по здравоохранению.
Как уточняет издание, это рекордные показатели за все время пандемии COVID-19. Предыдущий пик произошел две недели назад. Еще в июне этот показатель достигал максимум 5 тысяч.
Напомним, ранее Комздрав сообщил, что общая смертность в Петербурге увеличилась на 15,3 % по сравнению с 2019 годом. При этом COVID-19 не занял первое место в перечне основных причин смертности: чаще всего летальные исходы происходили в результате болезней системы кровообращения и новообразования. Коронавирусная инфекция заняла третье место в списке — раньше здесь располагались травмы и травления.
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