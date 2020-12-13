В Петербурге установлен новый рекорд по числу госпитализаций. За неделю — почти 5,8 тысячи человек

Напомним, ранее Комздрав сообщил, что общая смертность в Петербурге увеличилась на 15,3 % по сравнению с 2019 годом. При этом COVID-19 не занял первое место в перечне основных причин смертности: чаще всего летальные исходы происходили в результате болезней системы кровообращения и новообразования. Коронавирусная инфекция заняла третье место в списке — раньше здесь располагались травмы и травления.