Комздрав: общая смертность в Петербурге увеличилась на 15,3 % по сравнению с 2019 годом

В Петербурге вырос показатель общей смертности за промежуток с января по октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 15,3%. Как пишет ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению, коронавирус стал одной из главных причин такой смертности.