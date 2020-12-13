Комздрав: общая смертность в Петербурге увеличилась на 15,3 % по сравнению с 2019 годом

В Петербурге вырос показатель общей смертности за промежуток с января по октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 15,3%. Как пишет ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению, коронавирус стал одной из главных причин такой смертности.
При этом COVID-19 не занял первое место в перечне основных причин смертности: чаще всего летальные исходы происходили в результате болезней системы кровообращения и новообразования. Коронавирусная инфекция заняла третье место в списке — раньше здесь располагались травмы и травления.
По сравнению с сентябрем показатель вырос на 0,8%, уточнили в комитете. По росту показателей общей смертности Петербург занял 10-е место среди других регионов России. В Москве этот показатель выше — 16,7%.
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