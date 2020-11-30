На «Лендоке» пройдет благотворительная новогодняя ярмарка в пользу фонда «Антон тут рядом»

Среди участников благотворительной ярмарки цветочная студия «Не веники в Лендок» — они представят расписанные вручную игрушки и детские платья. Также здесь можно будет найти броши и диадемы от дизайнера Полины Раудсон.

Можно будет приобрести и изделия от подопечных мастерских «Антон тут рядом» — керамику, деревянные игрушки, текстиль, блокноты и открытки. Все средства от продаж пойдут на развитие программ помощи людям с аутизмом.

Благотворительная новогодняя ярмарка в пользу фонда «Антон тут рядом» пройдет 4 декабря на киностудии «Лендок», набережная Крюкова канала, 12. Начало в 12:00.

Напомним, в этот день в «Лендоке» пройдет еще один благотворительный аукцион в поддержку «Антон тут рядом». Картины, написанные футболистами «Зенита» в стенах Государственного Эрмитажа, продадут на аукционе «Синий квадрат». Все собранные средства будут направлены в пользу фонда.