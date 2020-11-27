Эрмитаж и «Зенит» проведут благотворительный аукцион в поддержку фонда «Антон тут рядом»

Свои вариации на тему «Черного квадрата» Казимира Малевича футболисты «Зенита» создали в июле 2019 года. Тогда генеральный директор Государственного Эрмитажа и попечитель фонда «Антон тут рядом» Михаил Пиотровский провел футболистам экскурсию по зданию Главного штаба, после чего там же, в арке музейного комплекса сине-бело-голубые написали 11 картин.

На благотворительном аукционе в поддержку фонда представят картины главного тренера «Зенита» Сергея Семака, футболистов Михаила Кержакова, Сердара Азмуна, Дриусси, Магамеда Оздоева, Александра Ерохина, Дугласа Сантоса, Далера Кузяева, Игоря Смольникова и Сершея Богдановича. Они сами презентуют картины и расскажут о них подробнее гостям аукциона.

Также на аукционе будут представлены произведения современного искусства Кирилла Котешова, Влада Кулькова, Юлии Беломлинской, Мани Алексеевой, актрисы и режиссера Ринаты Литвиновой, художника и фотографа Юрия Молодковца и других. Все работы предоставлены московским Музеем современного искусства и лично авторами.

Благотворительный аукцион пройдет 4 декабря в пространстве открытой киностудии «Лендок», начало в 19:00. Ведущий аукциона — друг фонда, художник и фотограф Юрий Молодковец. Для гостей также выступит оркестр «Антон тут рядом», музыкантами которого являются взрослые люди с расстройствами аутистического спектра. Все вырученные средства пойдут на развитие детского проекта фонда и открытие в Петербурге инклюзивного детского центра.