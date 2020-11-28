Петербург завоевал мировой туристический «Оскар»

Петербург победил в номинации «Лидирующее культурное направление мира 2020», на которую претендовали 14 городов, в том числе Париж, Лондон, Рим, Венеция и Нью-Йорк. Губернатор Александр Беглов отметил, что ранее Петербург уже был отмечен премией World Travel Awards в разных номинациях – в 2015, 2017 и 2018 годах. Он подчеркнул, что последние годы Петербург наращивал туристический поток. Так, до начала пандемии в городе ввели электронные визы для иностранцев, при этом с 2021 она позволит путешествовать по стране до 16 дней.



«В прошлом году наш город посетили более десяти миллионов туристов со всего мира и из разных регионов России. В этом году мы были готовы принять еще больше гостей. Когда человечество справится с пандемией мы ждем всех, кто хочет вновь оказаться на берегах Невы или впервые посетить наш город», – заключил Беглов.