Нерпенок Шлиссик не смог жить на воле и вернулся к людям. Чтобы стать любимчиком, он потолстел — прямо как Крошик

Шлиссика выпустили на волю в июле 2020 года вместе с другой подопечной Фонда друзей балтийской нерпы — самочкой Морозовой. На побережье она «стандартно вышла, немного покрутилась и уплыла», а Шлипсик устроил представление. Приплыл к днищу клетки, откуда его пришлось вытряхивать, в панике пытался залезть обратно, а очутившись на открытом месте впал в оцепенение и боялся пошевелиться.

В начале ноября он вернулся к людям. «бока, приличествующие всякой уважающей себя осенней нерпе и заслужил титул Его Жирнейшество. Про его дальнейшую судьбу и место проживания сообщим вам через пару недель, как только появится информация. Сейчас очень много людей думает как с ним быть дальше», — рассказывали в фонде 11 ноября.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сейчас Шлиссик официально поселился на территории «Водоканала» в Репино. Через 2 года его могут пристроить в Московский или Калининградский зоопарки. Поладить с нерпой Крошиком, новобранец не смог — постоянно его запугивал и кусал. Даже потолстел, чтобы стать любимчиком и затмить главную ластоногую звезду Петербурга.

Когда Шлиссик был совсем маленький, он уже проявлял признаки человечности. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы пытались выпустить его на волю, но подопечный отказался возвращаться в дикую природу — решил, что «родители» просто вывезли его на прогулку на красивый пляж. «Поплавал он, поиграл с лежащими на дне пластиковыми пакетами и через час пошел знакомиться с пляжниками. Пришлось взять его под мышку, отнести в тюленемобиль и отвезти в Репино», — говорили тогда биологи.