Со снегом в Петербурге «все сложно». Главный синоптик рассказал, когда город окутает постоянный покров

«У нас все сложно — снег то сходит, то опять устанавливается. Дело все в том, что у нас другой регион. Москвичи живут в континентальном климате, наш климат переходит в морской. Сегодня последний день теплого циклона, из-за которого нас поливает дождями, завтра уже будет холодать, и я надеюсь, что с воскресенья будет прохладнее. Но о том, что снег, выпавший в этот период, не сойдет, я сказать не готов», — рассказал «Фонтанке» Колесов.

Однако и в декабре по-настоящему зимней погоды петербуржцам ожидать не стоит. После похолодания в начале последнего месяца года в Петербург придет новый циклон и принесет с собой плюсовую температуру и западный ветер. Первые две декады декабря будут относительно теплыми с положительной аномалией ближе к нулю. Из-за этого постоянный снежный покров не сможет сформироваться.

За снегом главный синоптик Петербурга советует отправляться на восток Ленинградской области — там он точно будет.

Прошлая зима в Петербурге была самой теплой за всю историю регулярных наблюдений, с 1881 года, а ее температурные показатели значительно перекрыли все предшествующие значения. Ранее самое высокое значение средней за сезон аномалии составляло 6,1 градуса — зимой 2007-2008 года, то зимний сезон прошлого года был теплее на 7,7 градуса. Дважды в одну реку не войдешь, считают синоптики и прогнозируют похолодание.