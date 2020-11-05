Прошлая зима в Петербурге была самой теплой за всю историю регулярных наблюдений, с 1881 года, а ее температурные показатели значительно перекрыли все предшествующие значения. Ранее самое высокое значение средней за сезон аномалии составляло 6,1 градуса — зимой 2007-2008 года, то зимний сезон прошлого года был теплее на 7,7 градуса.

«Несмотря на общую тенденцию к потеплению климата, вероятность того, что два сезона подряд окажутся настолько аномальными, незначительна. Но это не значит, что зима будет холоднее климатической нормы», — рассказала «Фонтанке» начальник сектора долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Ранее климатологи предупредили о надвигающихся морозах, заявив, что россиян ждет суровая зима. Вразрез с прогнозом выступают метеорологи. Они предполагают, что в 2021 году аномальных морозов не ожидается по всей территории России, а в некоторых регионах температура будет подниматься значительно выше нормы.