Петербургские сады и скверы закрыли из-за надвигающегося штормового ветра

Из-за непогоды для прогулок будут недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, а также сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли. Ограничения будут действовать до отмены штормового предупреждения.