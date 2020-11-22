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Петербургские сады и скверы закрыли из-за надвигающегося штормового ветра

В это воскресенье, 22 ноября, в Петербурге вновь решили закрыть сады и скверы из-за надвигающегося штормового ветра. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

  • Фото: комитет по благоустройству

Из-за непогоды для прогулок будут недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, а также сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли. Ограничения будут действовать до отмены штормового предупреждения.

Напомним, ранее в МЧС предупредили петербуржцев о метели, мокром снеге и сильном ветре. Его порывы будут достигать 20 м/с. Также на дорогах обстановка будет сложной.

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