Фоторепортаж: в Петербурге прошел первый снег ❄️

По прогнозу синоптиков, сегодня в Петербурге нетипично тепло для ноября. Воздух прогреется до 7-9 градусов, по области — до 10 со знаком «плюс». Не исключено, что город побьет температурный рекорд 1911 года — 109 лет назад в этот день столбики термометров поднялись до отметки в +9,4 градуса. Теплую погоду в Петербурге омрачит только ветер. Сегодня его порывы будут достигать 14-19 метров в секунду.

«Сегодня, 18 ноября, синоптическая ситуация в Северной столицебудет определяться теплым сектором активного североатлантического циклона. Он сделает погоду облачной и ветреной, вызовет дожди, в начале дня местами с мокрым снегом, и существенно повысит температуру», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.