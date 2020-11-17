В исторической части Выборга отреставрировали 12 жилых домов. Все они памятники регионального и федерального значения

До конца 2020 года в исторической части Выборга завершится завершатся ремонтно-реставрационные работы на еще четырех объектах. А в следующем, 2021 году специалисты Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов начнут восстановление еще 10 зданий города.

«В начале следующего года правительство Ленинградской области планирует выступить с инициативой о внесении поправки в региональное законодательство, о реставрации Фондом капитального ремонта домов объектов культурного наследия регионального и федерального значения, где меньше 5 квартир. Эти меры помогут нам взять в работу такие объекты, как «Дом горожанина» XVI века», — рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Напомним, в конце октября правительство Ленобласти объявило о создании Комитета по охране и реставрации памятников. Возглавил ведомство бывший директор Выборгского замка Владимир Цой. Также он занял пост главы комитетом по молодежной политике и по физической культуре и спорту.

В Выборге, разрушавшемся долгие годы, наконец закипела жизнь: средневековые башни активно реставрируют, результаты части работ уже можно увидеть, части – будут представлены со дня на день. Редактор «Собака.ru» отправилась в один из самых интересных городов Ленобласти и объясняет, ради чего туда нужно поехать прямо сейчас.