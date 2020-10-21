Помимо Комитета по охране и реставрации памятников, Владимир Цой будет возглавлять Комитет по молодежной политике и Комитет по физической культуре и спорту. Кроме того, как сообщает пресс-служба областного правительства, в один объединены комитеты по культуре и туризму.

Владимир Цой был назначен директором Выборгского объединенного музея-заповедника в 2015 году. Во многом благодаря нему ведется активная и эффективная работа по сохранению объектов культурного наследия, идет реставрация знаковых объектов в Выборге и Выборгском районе.

В Выборге, разрушавшемся долгие годы, наконец закипела жизнь: средневековые башни активно реставрируют, результаты части работ уже можно увидеть, части – будут представлены со дня на день. Редактор «Собака.ru» отправилась в один из самых интересных городов Ленобласти и объясняет, ради чего туда нужно поехать прямо сейчас.