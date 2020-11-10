Михаил Пиотровский предложил заново отреставрировать Петербург

«Есть проблемы, унаследованные ленинградской школой реставрации. Мы восстанавливали, возрождали разрушенные абсолютно дворцы, и во многих случаях в прежнее время не выполняли многие из тех принципов, которые существовали и потом родились в реставрации... Сейчас пришло время, когда все старые реставрации надо делать заново», — отметил Пиотровский.

По мнению генерального директора Эрмитажа, в повторной реставрации нуждаются Меньшиковский дворец. Масштабные работы проводились в филиале Эрмитажа в 1966-1981-х годах, локальные — ведутся и в настоящий момент. Пиотровский объясняет необходимость проведения повторных работ появлением новых методик. Поддерживает его идею председатель КГИОП Сергей Макаров.

«Большая часть знаковых объектов воссозданы, и сейчас действительно речь идет об их поддержании в нормальном состоянии и реставрации и даже иногда об исправлении ошибок, допущенных при предыдущих реставрациях... Времена меняются, реставраторы меняются, методики меняются», — приводит «Деловой Петербург» слова председателя Комитета по контролю, использованию и охране памятников.

Ранее Пиотровский предлагал возродить Росохранкультуру. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия функционировала с 2008 по 2011 год и находилось в ведении Минкульта. Сейчас Пиотровский также добавляет — необходимо обеспечить контроль Министерства культуры за ходом реконструкций на объектах культурного наследия.

«Сейчас реставрационная отрасль находится в кризисе, потому что много было реставрационных работ и получилось смешение строительства и реставрации... Получилось так, что реставраторы занимались строительством, строители занимались реставрацией, и у тех и других эта часть, не совсем их, оказывалась мягко говоря не совсем удачной... И добиться того, чтобы каждый выполнял свое дело — это вообще такая важная проблема», — отметил он.