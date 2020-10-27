Михаил Пиотровский предложил возродить Росохранкультуру. Идею поддержал Путин

«Мы не можем допустить уже начавшееся уничтожение уникальной школы научной реставрации, прекрасную систему подготовки кадров реставрации. Нужно повысить возможности Министерства культуры по контролю за качеством, а не за расходованием материалов и ценами. Нужно в каком-то виде, наверное, восстановить Росохранкультуру — может быть, в составе Министерства культуры, возродить упраздненные полномочия сохранившихся еще реставрационных институций», — сказал Пиотровский в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Генеральный директор Эрмитажа предложил разделить полномочия межу ведомствами. Так, стройку и реконструкцию можно передать в ведение Министерства строительства, а реконструкцию и реставрацию, как и реставрацию и госохрану — под надзор Министерства культуры. Над предложением Пиотровского обещал подумать президент России Владимир Путин.

«Мы боремся за сокращение аппарата, против раздувания структур, но если Минстрой вобрал в себя все функции строительства, в том числе и по культуре — конечно, без всякого сомнения, контроль за этим должна осуществлять профильная организация. Над этим точно мы подумаем. Только надо, чтобы эта бюрократическая структура не была препятствием на пути реализации любого проекта, который связан со строительством в области культуры», — ответил на предложение Пиотровского Путин.

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) была создана в 2008 году. Служба являлась федеральным органом исполнительной власти, осуществлявшим функции по охране культурного наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере деятельности, а также по нормативно-правовому регулированию в сфере охраны культурного наследия, осуществления контроля и надзора в сфере авторского права и смежных прав. Росохранкультура была упразднена упразднена указом президента России, а ее функции были переданы Минкульту.