В октябре Петербург установил новый рекорд по числу разводов

Октябрь 2020 года побил очередной рекорд по количеству разводов в Петербурге. Это следует из статистики, опубликованной Комитетом по делам записей актов гражданского состояния.
Согласно данным за октябрь, всего 2828 супружеских пар решились на развод — почти на 350 больше, чем в сентябре. В прошлом году за этот месяц был зафиксирован 2581 развод, в 2018-м — 2 393, в 2017-м — 2 111, в 2016-м — 2 073, 2015 — 2 226. Добавим, что при этом во втором месяце осени 4713 пар заключили брак.
Напомним, что сентябрь 2020 года тоже стал рекордным по количеству разводов в Петербурге. Всего за один месяц их заключили больше, чем в любой из сентябрей за последние 10 лет — 2 479. А в брак вступили 5 330 раз. 2019 год также побил рекорд по числу разводов — за все 12 месяцев брак расторгла 27 101 пара. В сравнении с 2018 годом, в 2019-ом разводов было оформлено на 646 больше, а свадеб заключено — на 2211 меньше. До этого минимальное число свадеб приходилось на 2016 год, когда официально оформили отношения 50 691 пара.
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