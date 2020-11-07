В октябре Петербург установил новый рекорд по числу разводов

Напомним, что сентябрь 2020 года тоже стал рекордным по количеству разводов в Петербурге. Всего за один месяц их заключили больше, чем в любой из сентябрей за последние 10 лет — 2 479. А в брак вступили 5 330 раз. 2019 год также побил рекорд по числу разводов — за все 12 месяцев брак расторгла 27 101 пара. В сравнении с 2018 годом, в 2019-ом разводов было оформлено на 646 больше, а свадеб заключено — на 2211 меньше. До этого минимальное число свадеб приходилось на 2016 год, когда официально оформили отношения 50 691 пара.