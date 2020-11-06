Угроза наводнения миновала, в Петербурге открыли дамбу. Вот как в городе бушевала непогода

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 6 ноября, облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до 8-10 градусов. В субботу, 7 ноября, переменная облачность без осадков, ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы до сильного. В ночное время от 6 до 8 градусов, днем — от 9 до 11 выше нуля. В воскресенье, 8 ноября, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью 3-5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 5-7 градусов со знаком «плюс».