Согласно шкале Бофорта, сегодня, 5 ноября, в Петербурге ожидается шторм — при нем поднимаются высокие волны максимальной высотой 10 метров. В связи с неблагоприятным прогнозом о повышении уровня воды в устье реки Невы до критических значений, комплексом защитных сооружений города принято решение о закрытии дамбы.

Затворы защитных сооружений начнут движение на закрытие в 15:30, пиковые значения подъема воды ожидаются между 20:00 и 21:00 часами. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно останавливается. Решение об открытии затворов дамбы будет принято в соответствии с изменением погодных условий и гидрологической обстановки.

Ветер сохранится в Петербурге и ближайшей ночью — ожидаются порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду, днем 6 ноября — до 15.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 6 ноября, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 8 до 10. В субботу, 7 ноября, переменная облачность без осадков. В ночное время от 6 до 8 градусов, днем — от 9 до 11. В воскресенье, 8 ноября, в Петербург придет похолодание. Ночью — от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 5 до 7 со знаком «плюс».