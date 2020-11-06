Где взять ноябрьский выпуск «Собака.ru»?

Кавер-герл нового ноябрьского номера стала Софья Эрнст. Обложку в стиле «кибер-мэджик-поп-арт-панк встречает соцреализм» оформил художник Игорь Скалецкий: за основу главный редактор Яна
Милорадовская взяла кадр, где Софья Павловна позирует в небесно-голубой рубашке и юбке из круизной коллекции Christian Dior (оммаж Дейнеке и Самохвалову вместе взятым!).
Основная тема журнала - это гастрономическая премия "Собака.ru" "Что где есть в Петербурге 2020". Мы выбрали лучшие рестораны, интересные блюда и шефов. И да, Петерубрг - гастрономическая столица России.
Здесь можно заказать именную доставку журнала. Выпуск привезет курьер в течение 3 дней после заказа. Это редакционная подписка и будет здорово, если вы сразу подпишетесь на год или полгода.
Доставку можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Доставка заказов по Петербургу осуществляется бесплатно за 15 минут.
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Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса», «Перекресток» и «Лента», а также в магазинах сети «Первая полоса».
Для тех, кто предпочитает электронную версию бумажной, октябрьский выпуск выложен в мобильном приложении Kiozk.
Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
«Атлас»
«Арден»
«Баклажан»
«Банщики»
«Барслона» на Рубинштейна
«Барслона» на Конюшенной
«Большая кухня»
Гастробар «Компания» на Ординарной
«Гастрономика»
«География»
«Гинза»
«Капулетти»
«Карл Фридрих»
Кондитерская «Бизе» на Моховой
Кондитерская «Бизе» на Жуковского
«Косуля»
«Летучий Голландец»
«Мансарда»
«Мастер и Маргарита»
«Место»
«Миндаль» на Английском
«Миндаль» на Лермонтовском
«Миндаль» на Чернышевского
«Мойка, 3»
«Москва»
«Моццарелла бар» на Большом П.С.
«Моццарелла бар» на Московском
«Наша Dacha»
«Невинный бар»
«Общество чистых таредлок» на Владимирской
«Полторы комнаты»
«Пробка»
«Пряности и радости»
«Ресторан 12»
«Рибай»
«Рубинштейн»
«Русская рюмочная №1»
«Русская рыбалка» в Комарово
«Симпозиум»
«Сыроварня»
«Тартарбар»
«Терраса»
«Тихий ход»
«Фартук»
«Ферма Бенуа»
«Франческо»
Amo Cucinare
Animals
Anna Secret Garden
Beer Family Restaurant
Bekizer
BioMyBio
Bilbao
Birch
Bolla
Branch Garage
Buddaha-Bar St.Petersburg
Burger&Crab
Charlie
Commons
Cristal
Darmagi
DUO Аzia
DUO Gastrobar
Eclipse
Eggsellent
Entree
EZO Izakaya
Frank на Большом П.С.
Frank на Рубинштейна
Frank на Московском
Friends of Friends
Gastroli Kitchen&Bar
Georgiany
GooseGoose Bistro
Giardino Restaurant
Gras
Grill Station
Gypsies&Jews
Harvest
Hitch на Московском
Hitch на Медиков
Hunt
Il Lago dei Cigni
Imbibe
Italy на Большом П.С.
Italy на Энгельса
Italy на Московском
Italy на Б.Морской
Italy на Виленском
Jerome
Jungle
КоКоКо
Kuznya House
La Perla Seafood Bar
La Perla Nera
Le Moujik
Love You so Matcha
MA
Mains
Mama Fugu
«Merula. Винный двор»
Meal
Memo
Pasta Fersco
Pio al Porto
R-14
Red Steak & Wine
Robata Bar
Rыба
«Rыба на даче»
Saviv
Smoke BBQ
Stroganoff Steak House
Stroganoff Bar & Grill
Sight
Subzero
Sunday Ginza
The Sizzle
Union
Utopist
Yardy
ZaZaZu
Отели
«Англетер»
«Астория»
Астория (кафе «Ротонда»)
«Гранд Отель Эмеральд»
«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort»
«Скандинавия»
Dom Boutique Hotel
Grand Hotel Europe
Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo
Бутики
ДЛТ
Cеть «Кенгуру»
Au Pont Rouge (Универмаг «У Красного моста)
Bosco: Etro
Bosco: BoscoFresh, Мультимарка
Bosco: Marina Rinaldi, ErmannoScervino
Bosco: Max Mara, La Perla
Bosco: Max Mara, Marina Rinaldi
Bosco: «Остатки сладки»
DayNight
Molecule
Prada
Gold Union
Клиники / Салоны красоты
АБИА
Американская медицинская клиника
БИЭМ
«Вероника»
Грандмед
Дегтярные бани
Клиника эстетической медицины Dega
«Мать и Дитя»
МЕДИ
«Меди Эстетик»
НИЦ «ЭКО-Безопасность»
СМ-Клиника
«Институт Красоты ГАЛАКТИКА»
«Рами»
Art Me Beauty
Authentica Club Spb
Beauty Lounge
Caritas
DK.Dent
Gen87
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