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Где взять ноябрьский выпуск «Собака.ru»?

Кавер-герл нового ноябрьского номера стала Софья Эрнст. Обложку в стиле «кибер-мэджик-поп-арт-панк встречает соцреализм» оформил художник Игорь Скалецкий: за основу главный редактор Яна
Милорадовская взяла кадр, где Софья Павловна позирует в небесно-голубой рубашке и юбке из круизной коллекции Christian Dior (оммаж Дейнеке и Самохвалову вместе взятым!).

Основная тема журнала  - это гастрономическая премия "Собака.ru" "Что где есть в Петербурге 2020". Мы выбрали лучшие рестораны, интересные блюда и шефов. И да, Петерубрг - гастрономическая столица России.

Здесь можно заказать именную доставку журнала. Выпуск привезет курьер в течение 3 дней после заказа. Это редакционная подписка и будет здорово, если вы сразу подпишетесь на год или полгода. 

Доставку можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Доставка заказов по Петербургу осуществляется бесплатно за 15 минут.

Возможен заказ в любую точку России и через интернет-магазин «Подписные издания».

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса», «Перекресток» и «Лента», а также в магазинах сети «Первая полоса».

Для тех, кто предпочитает электронную версию бумажной, октябрьский выпуск выложен в мобильном приложении Kiozk.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты. 

Рестораны

«Атлас»

«Арден»

«Баклажан»

«Банщики»

«Барслона» на Рубинштейна

«Барслона» на Конюшенной

«Большая кухня»

Гастробар «Компания» на Ординарной

«Гастрономика»

«География»

«Гинза»

«Капулетти»

«Карл Фридрих»

Кондитерская «Бизе» на Моховой

Кондитерская «Бизе» на Жуковского

«Косуля»

«Летучий Голландец»

«Мансарда»

«Мастер и Маргарита»

«Место»

«Миндаль» на Английском

«Миндаль» на Лермонтовском

«Миндаль» на Чернышевского

«Мойка, 3»

«Москва»

«Моццарелла бар» на Большом П.С.

«Моццарелла бар» на Московском

«Наша Dacha»

«Невинный бар»

«Общество чистых таредлок» на Владимирской

«Полторы комнаты»

«Пробка»

«Пряности и радости»

«Ресторан 12»

«Рибай»

«Рубинштейн»

«Русская рюмочная №1»

«Русская рыбалка» в Комарово

«Симпозиум»

«Сыроварня»

«Тартарбар»

«Терраса»

«Тихий ход»

«Фартук»

«Ферма Бенуа»

«Франческо»

Amo Cucinare

Animals

Anna Secret Garden

Beer Family Restaurant

Bekizer

BioMyBio

Bilbao

Birch

Bolla

Branch Garage

Buddaha-Bar St.Petersburg

Burger&Crab

Charlie

Commons

Cristal

Darmagi

DUO Аzia

DUO Gastrobar

Eclipse

Eggsellent

Entree

EZO Izakaya

Frank на Большом П.С.

Frank на Рубинштейна

Frank на Московском

Friends of Friends

Gastroli Kitchen&Bar

Georgiany

GooseGoose Bistro

Giardino Restaurant

Gras

Grill Station

Gypsies&Jews

Harvest

Hitch на Московском

Hitch на Медиков

Hunt

Il Lago dei Cigni

Imbibe

Italy на Большом П.С.

Italy на Энгельса

Italy на Московском

Italy на Б.Морской

Italy на Виленском

Jerome

Jungle

КоКоКо

Kuznya House

La Perla Seafood Bar

La Perla Nera

Le Moujik

Love You so Matcha

MA

Mains

Mama Fugu

«Merula. Винный двор»

Meal

Memo

Pasta Fersco

Pio al Porto

R-14

Red Steak & Wine

Robata Bar

Rыба

«Rыба на даче»

Saviv

Smoke BBQ

Stroganoff Steak House

Stroganoff Bar & Grill

Sight

Subzero

Sunday Ginza

The Sizzle

Union

Utopist

Yardy

ZaZaZu

Отели

«Англетер»

«Астория»

Астория (кафе «Ротонда»)

«Гранд Отель Эмеральд»

«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort»

«Скандинавия»

Dom Boutique Hotel

Grand Hotel Europe

Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo

Бутики

ДЛТ

Cеть «Кенгуру»

Au Pont Rouge (Универмаг «У Красного моста)

Bosco: Etro

Bosco: BoscoFresh, Мультимарка

Bosco: Marina Rinaldi, ErmannoScervino

Bosco: Max Mara, La Perla

Bosco: Max Mara, Marina Rinaldi

Bosco: «Остатки сладки»

DayNight 

Molecule

Prada

Gold Union

Клиники / Салоны красоты

АБИА

Американская медицинская клиника

БИЭМ

«Вероника»

Грандмед

Дегтярные бани

Клиника эстетической медицины Dega

«Мать и Дитя»

МЕДИ

«Меди Эстетик»

НИЦ «ЭКО-Безопасность»

СМ-Клиника

«Институт Красоты ГАЛАКТИКА»

«Рами»

Art Me Beauty

Authentica Club Spb

Beauty Lounge

Caritas

DK.Dent

Gen87

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