МЧС: в четверт ожидается штормовой ветер. Его порывы достигнут 23 м/c

По информации МЧС, порывы будут достигать 23 м/c. В МЧС напомнили о том, как следует поступать в такую погоду. В частности, необходимо убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, оставить машину в гараже или припарковать ее подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Кроме того, на улице стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверт будет преобладать облачная погода, а также возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов, а днем обещают до +9 градусов. При этом атмосферное давление будет понижаться.