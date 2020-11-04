Завтра, 5 ноября, в Петербурге прогнозируют усиление ветра. Об этом предупреждает ГУ МЧС по городу.
МЧС: в четверт ожидается штормовой ветер. Его порывы достигнут 23 м/c
По информации МЧС, порывы будут достигать 23 м/c. В МЧС напомнили о том, как следует поступать в такую погоду. В частности, необходимо убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, оставить машину в гараже или припарковать ее подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Кроме того, на улице стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверт будет преобладать облачная погода, а также возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов, а днем обещают до +9 градусов. При этом атмосферное давление будет понижаться.
Напомним, такого теплого октября, как в 2020 году, в Петербурге не было уже более 100 лет. Минувший месяц вошел в тройку лидеров со средней температурой +9,1 градуса, что на 3,3 градуса выше климатической нормы. Сентябрь-2020 стал самым ярким за последние несколько лет — солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. А вот прошедшее лето стало самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%.
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