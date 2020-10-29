Общая погодная картина ожидается аномально теплой в первые 10 дней ноября — поэтому снега можно не ждать, будут только дожди. «Пока сейчас стоит теплая погода, и она будет стоять точно первую декаду ноября. Если вчера и сегодня было +10…+12, то будет прохладнее — в разные дни по-разному, +6…+7», — рассказал «Невским новостям» Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 30 октября, ночью и утром местами туман. В ночное время от 7 до 9 градусов тепла, небольшой дождь, днем от 9 до 11 и преимущественно без осадков. В субботу, 31 октября, преимущественно без осадков. Ночью от 5 до 7, днем — от 7 до 9 со знаком «плюс». В воскресенье, 1 ноября, без существенных осадков. Ночью от 2 до 4 градусов, в окрестностях до 0, днем — от 6 до 8 градусов тепла.

Напомним, 19 октября в Ленинградской области прошли сильные снегопады. Собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было. В начале этой недели в Петербург пришло обещанное второе бабье лето. А когда на Петербург опустится «постоянный» снег рассказал главный синоптик города Александр Колесов.