Как переехать в Петербург, где жить, что есть и куда сдавать мусор? Узнайте из инструкции по применению города

Автор инструкции по применению Петербурге Никита Вьютнов собрал ответы на вопросы, которыми задавался сам во время переезда, на сайте «Ты в Питере». В 13 разделах можно узнать о том, как собраться в дорогу, где снять жилье, поесть, купить или отдать вещи, куда сдавать мусор, каким транспортом лучше пользоваться, где найти работу, получить срочную медицинскую помощь и даже помощь психотерапевта, как взять животное из приюта или помочь бездомным людям.

По словам Вьютнова, цель проекта — сделать первый год новичка в Петербурге простым. «Это сборник лайфхаков, личных историй, цифр и советов. Он помогает победить страхи и адаптироваться на местности», — говорит автор инструкции.

Напомним, петербуржец Станислав Чиганов создал интерактивную карту проходных дворов Петроградского района. Ее можно открыть в телефоне и гулять в определением геопозиции — и значительно сократить путь от Кронверкского до Левашовского проспектов. Ранее трое петербуржцев также запустили сайт-путеводитель по Васильевскому острову. На карте можно найти «Парадную Сатаны», гостиницу Прибалтийская, в интерьерах которой режиссер Петр Тодоровский снял фильм «Интердевочка», и другие пространства.