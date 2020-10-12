Когда в Петербурге ждать первый снег? Отвечает главный синоптик города

«Существуют все условия для того, чтобы в выходные выпали осадки в виде мокрого снега. На Петербург надвигается очень холодная масса, днем будет всего пять градусов, а ночью возможны отрицательные температуры. Холодный период продлится до 21 числа. При такой ситуации нелишним будет поменять резину, да и время уже такое, что пора», — приводит «Фонтанка» слова Колесова.

По прогнозу синоптика, тепло вернется в Петербург после 21 октября, и вместе с циклонами комфортные температуры задержатся в городе до декабря. Но все-таки в город пришла осень — и ее уже не остановить.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла. Во вторник, 13 октября, в городе ночью местами небольшой, днем кратковременный дожди. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +12. В среду, 14 октября, преимущественно без осадков. Ночью от 5 до 7 градусов, днем — до 12 со знаком «плюс».