«Осень уже не остановить»: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на начало недели

В понедельник, 12 октября, за погоду в Петербурге отвечает холодный атмосферный фронт. По словам Леуса, «неторопливо смещаясь» по территории региона, он закроет небо плотными облаками, временами вызывая дожди. «Температурный фон в течение дня будет постепенно понижаться и теплее всего будет в утренние часы», — отметил синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла. Во вторник, 13 октября, в городе ночью местами небольшой, днем кратковременный дожди. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +12. В среду, 14 октября, преимущественно без осадков. Ночью от 5 до 7 градусов, днем — до 12 со знаком «плюс».

Как и обещали синоптики, похолодание пришло в Петербург во второй половине месяца — вероятно, вместе с заморозками, которые будут опускаться на город в ночные часы и отдельные ночи. Однако теплая погода может вновь вернуться, а вот грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.